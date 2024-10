Com eleição de Oscar em Sobral, Heitor Férrer assumirá vaga na Assembleia Legislativa

Oscar Rodrigues foi eleito prefeito de Sobral. Com isso, Heitor Férrer volta a ter uma cadeira no Legislativo, após não conseguir se reeleger em 2022

Passadas as eleições municipais de primeiro turno no Ceará, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) passará a ter uma nova composição. Entre elas, a bancada do União Brasil irá mudar. O deputado estadual Oscar Rodrigues, 3° secretário da Mesa Diretora, foi eleito prefeito de Sobral. Com isso, abre-se vaga para alguém entrar na Casa.

O primeiro suplente do União Brasil é o ex-deputado estadual Heitor Férrer, que teve 33.915 votos nas eleições de 2022. Além de ter sido parlamentar da Alece por cinco mandatos consecutivos, entre 2003 e 2023, foi candidato a vice-governador e postulante a prefeito de Fortaleza por três vezes.