Sobral: vereadores eleitos nas Eleições 2024; veja lista completa

Confira os 21 parlamentares que estarão na Câmara Municipal de Sobral, cidade no Ceará (CE), a partir de 2025 e os seus números de votos nas eleições

Seguindo o limite máximo de representantes, proporcional à população de cada cidade, a disputa pela Câmara Municipal de Sobral apresentou 21 vagas aos postulantes. Na liderança, Carlos do Calisto (PSB) está com 4.176 votos.

Os eleitores de Sobral, cidade no Ceará (CE), foram às urnas neste domingo, 6, para a definição de seus representantes do legislativo municipal no 1º turno das eleições 2024. Além da escolha dos vereadores, os resultados ainda determinaram a vitória de Oscar Rodrigues (União Brasil) à Prefeitura.

Vereadores eleitos em Sobral: quantos estarão no legislativo municipal em 2025?

Com Carlos do Calisto na chefia, os sobralenses também elegeram Marlon Sobreira (PSB). O candidato, que está em segundo lugar, alcançou 4.143 votos e é seguido por Chico Joia Júnior (União Brasil), com 3.783.

Carlos do Calisto (PSB) - 4.176 votos

4.176 votos Marlon Sobreira (PSB) - 4.143 votos

4.143 votos Chico Joia Junior (União Brasil) - 3.783 votos

- 3.783 votos Socorrinha Brasileiro (PSB) - 3.758 votos

3.758 votos Karine Ribeiro (PSB) - 3.577 votos

3.577 votos Paulão (PSB) - 3.299 votos

3.299 votos Mario Vicktor (União Brasil) - 3.069 votos

3.069 votos Camilo Motos (PSB) - 2.913 votos

2.913 votos Sidcley Filho (União Brasil) – 2.906 votos

2.906 votos Micheline Ibiapina (União Brasil) – 2.853 votos

– 2.853 votos Ajax Cardoso (PSB) – 2.744 votos



2.744 votos Fransquinha do Povo (União Brasil) – 2.726 votos

2.726 votos Dr. Quariguasi (União Brasil) – 2.706 votos

2.706 votos Johnson (União Brasil) – 2.673 votos

2.673 votos Zé Vytal (União Brasil) – 2.593 votos

2.593 votos Aleandro Linhares (PSB) – 2.528 votos

2.528 votos Hermenegildo (MDB) – 1.784 votos

1.784 votos Pastor Laerti (MDB) – 1.344 votos

1.344 votos Pamela Nara (Podemos) – 1.247 votos

1.247 votos Junin do Povo (Podemos) – 1.209 votos

1.209 votos Romano (PT) – 1.066 votos

Vereadores eleitos em Sobral: o que é ‘eleito por QP’?

De acordo com a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.677/2021 sobre o sistema proporcional, as vagas são destinadas aos partidos e federações, e não a candidatas e candidatos.