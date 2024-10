Sobral: Oscar comemora vitória nas eleições com carreata e shows de Zé Cantor e Toca do Vale

O prefeito eleito de Sobral , Oscar Rodrigues (União Brasil), comemora os 52,42% dos votos válidos que lhe deram a vitória nas urnas com uma carreata e shows de artistas como Zé Cantor e Toca do Vale . O evento ocorre na noite desta quinta-feira, 10, na Arena Aeroporto, na avenida Alonso de Sá Ponte, em Sobral.

A eleição de Oscar em Sobral , município a 233 quilômetros (km) de Fortaleza, quebra o ciclo de 28 anos da família Ferreira Gomes no comando da Prefeitura. A candidata do grupo, a ex-governadora Izolda Cela (PSB), perde com 47,58% dos votos válidos.

Panorama

O deputado estadual Oscar Rodrigues é uma liderança da oposição em Sobral e tentava chegar ao comando da prefeitura pela segunda vez. Em 2020, ele perdeu para o atual prefeito Ivo Gomes (PSB), que foi reeleito. Já o filho de Oscar, deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), perdeu para os Ferreira Gomes, em 2016.

A chapa de Oscar teve apoio do União Brasil, do PL e do MDB, que ocupa a vice com a dentista Maria Imaculada. Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ele compõe bancada de oposição ao governo Elmano.

Já Izolda Cela representava a continuidade do ciclo do prefeito Ivo (2017-2024). Ao lado do senador Cid Gomes (PSB), o gestor é a principal liderança do grupo que governa o município. Os dois irmãos são aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).