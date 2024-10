De lamentos a indiferenças, opiniões em Sobral divididas sobre rompimento de Cid e Ciro Gomes

Moradores revelam lamentação pela separação familiar, descontentamento com a política local e reconhecem a importância do legado dos Ferreira Gomes

O rompimento político entre os irmãos Ciro Gomes (PDT) e Cid Gomes (PSB) mexeu com a política do Ceará e teve repercussão nacional. Ainda maior é o impacto para Sobral, berço da família Ferreira Gomes, distante 233 quilômetros de Fortaleza. Como a separação foi recebida pelos conterrâneos dos irmãos e responsáveis pela ascensão à vida política, alguns dos quais acompanham a trajetória políticas desde José Euclides?

A reportagem circulou por alguns dos espaços emblemáticos da sociedade sobralense e conversou com moradores nos dias 28 e 30 de setembro, no Becco do Cotovelo, famoso centro de discussões políticas, e no centro comercial da cidade. As entrevistas capturaram um misto de sentimentos: lamentação pela separação familiar, críticas à atuação política e, em alguns casos, indiferença.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora