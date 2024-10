Dra. Silvana avalia eleitor de Fortaleza como conservador e diz que André 'amadureceu' 

Dra. Silvana, deputada estadual, é grande defensora da campanha de André Fernandes Crédito: JÚLIO CAESAR

Ela ainda negou as acusações, feitas por outros candidatos durante a campanha, de que André seja imaturo e argumenta que, hoje, ele é uma "liderança dentro do partido". "O André é uma pessoa que amadureceu muito e rápido, ele, inclusive, assim que entrou na Assembleia a gente teve até embates e nos reconciliamos. A gente nota que ele se transformou naquela liderança que eu aprendi a honrar e a reconhecer que está acima de mim", completou. Capitão Wagner na campanha de André A deputada estadual avaliou a entrada do presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, na campanha de Fernandes como positiva. Ela ainda disse que Wagner teve uma "grande lição" com os resultados das eleições municipais de 2024, no qual ficou em 4ª lugar na disputa pela Capital, por ter apostado na "neutralidade" ao invés de escolher entre "direita e esquerda".

"Acho que ele recebeu uma grande lição, com a postura de tentativa de neutralidade dele. Quando eu disse, inclusive, no debate do O POVO, que não é um problema de Fortaleza, é uma posição do mundo, que está indo para duas vertentes: ou você é direita ou você é esquerda. E o Capitão Wagner não entendeu esse momento político", analisou. De acordo com sua análise do momento, Wagner pode "voltar a entrar no rumo" certo. Ela ainda informou que parabenizou o presidente estadual do União Brasil pelo apoio a André Fernandes. Elogios a Roberto Cláudio

Dra. Silvana também definiu o apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) a André como "positiva", além de elogiar a gestão do pedestista.