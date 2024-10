Deputado diz não haver mais lugar para RC no PDT e questiona: "Vai para o PL?"

Idilvan Alencar se disse muito surpreso com chancelamento de ex-prefeito para a candidatura de André Fernandes

O deputado federal Idilvan Alencar (PDT) disse não haver mais lugar para Roberto Claudio no PDT, após o ex-prefeito anunciar voto e aparecer na campanha de André Fernandes (PL), que concorre no segundo turno para prefeito em Fortaleza, enfrentando Evandro Leitão (PT).



"Eu não entendo uma virada desse tamanho. Como é que o Roberto Claudio, que é um democrata, o pai dele é um professor universitário, ele está abraçando o bolsonarismo? O próximo passo dele vai ser posar com o Bolsonaro? Eu, que gosto do Roberto, que o conheço, fico imaginando o que virá na sequência? Será que o Roberto Claudio vai para o Partido Liberal?", questionou o parlamentar, em entrevista ao OP News 2ª edição, na última terça-feira, 15.

Alencar lembrou que o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, já gravou com Leitão na campanha, e disse não imaginar que o presidente licenciado da sigla, Carlos Lupi, atualmente ministro do governo Lula, vá também partir para o bolsonarismo.