"Mulher não vota no André": Fernandes usa campeãs de voto para rebater campanha de Evandro

No vídeo, Bella diz que o segundo turno mal começou e os "ataques do PT voltaram".

Priscila Costa (PL) foi reeleita vereadora com a maior votação da Capital, 35.226 votos, enquanto Bella Carmelo (PL) foi eleita pela primeira vez, sendo a terceira mais bem votada de Fortaleza, com 28.138 votos. No vídeo, publicado nas redes de André e em veiculação nas emissoras de rádio e TV, Bella é creditada como a '2ª vereadora mais votada da história de Fortaleza', enquanto Priscila é chamada de 'vereadora mais votada da história de Fortaleza'.

A campanha de André Fernandes (PL), candidato a prefeito de Fortaleza, passou a utilizar as vereadoras Bella Carmelo e Priscila Costa , ambas do PL, para rebater a campanha #MulherNãoVotanoAndré , lançada pela candidatura de Evandro Leitão (PT), adversário no segundo turno da Capital.

No fim, Costa questiona: "Sabem quem barra projetos assim, e acaba defendendo o estuprador? O PT do Leitão".

Em entrevista ao OP News, na manhã desta quarta-feira, 16, Bella Carmelo criticou Evandro pela campanha relativa às mulheres.

A campanha de Evandro



A publicação vem como resposta a uma campanha muito veiculada pelo adversário desde que o segundo turno começou, com o mote que "mulher não vota no André". Em vídeo publicado nas redes sociais de Leitão, e que aparece também no rádio e na TV, há destaque a algumas posturas tomadas pelo adversário quando era deputado estadual e agora, como deputado federal.

André foi bastante atacado no primeiro turno com vídeos da adolescência e justificou que tudo não passava de brincadeira, algo descontextualizado. A peça da campanha de Evandro começa justamente com imagens de André Fernandes na adolescência, mas logo passa para recortes de publicações na imprensa, com alguns posicionamentos de Fernandes.