Vereador propõe que André Fernandes receba maior honraria da Câmara Municipal de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) recebeu nesta quarta-feira, 16, o requerimento do vereador Inspetor Alberto (PL) que, caso aprovado, concederia ao candidato a prefeito André Fernandes (PL) a Medalha Boticário Ferreira, maior honraria da Casa.

A mensagem foi lida na sessão plenário e enviada às comissões. Caso seja aprovada, ela voltará para o parlamento e, então, os vereadores irão votar para entregar ou não a homenagem a André.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No final do ano passado, a CMFor aprovou o título de cidadão fortalezense para o candidato à prefeitura, que é natural de Iguatu, distante388,82 km da capital cearense, com votos majoritários do PDT, base do atual prefeito José Sarto (PDT). A mesma base, hoje, está, em maioria, no apoio a Fernandes.