Pesquisa Futura Fortaleza: André Fernandes 51,8% e Evandro Leitão 40,8%

O deputado federal André Fernandes (PL) lidera a disputa no segundo turno para Prefeitura de Fortaleza, com 51,8% das intenções de voto, segundo pesquisa da Futura Inteligência publicada na tarde desta quarta-feira, 16. Evandro Leitão (PT) aparece com 40,8%.

A pesquisa foi encomendada pela empresa 100% Cidades, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como CE-07817/2024 e foi realizada por meio da abordagem CATI (Entrevista telefônica assistido por computador) entre os dias 14 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Intenções de voto no segundo turno em Fortaleza (estimulada)

André Fernandes (PL): 51,8%

Evandro Leitão (PT): 40,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,3%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,1%