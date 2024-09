Nikolas chama Wagner de "tapioca" e associa Sarto a buracos em ato com André em Fortaleza

NIKOLAS Ferreira e André Fernandes comandaram ato de campanha no Conjunto Ceará Crédito: Reprodução/Instagram André Fernandes

O candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), reuniu apoiadores em uma praça no bairro Conjunto Ceará na noite deste sábado, 21, para uma agenda de campanha com caminhada pelo bairro. O evento contou com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que junto de André exaltou a candidatura bolsonarista e fez críticas a adversários políticos, dentre eles os também candidatos Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT). No local, André e Nikolas discursaram em cima da estrutura de um paredão de som, onde agradeceram aos apoiadores que aguardavam no local desde o início da noite. Ambos falaram em tom de exaltação da campanha bolsonarista e contra o que classificaram de “velha política”, segmento que atrelaram a candidatos adversários. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Hoje é o dia em que a velha política caiu nesta cidade. André Fernandes é o nome da juventude e do futuro. Nós venceremos porque a melhor pesquisa é a população”, disse Níkolas no início de sua fala.

E seguiu: “Não tenho dúvidas que Fortaleza se tornará a melhor cidade do Brasil. São muitas as perseguições e mentiras contra ele. Da tapioca (referência que André usa para citar Wagner); do Sarto, que coloca buraco na sua rua; e o André tem se mantido forte. Dia 6 de outubro, Fortaleza

fará história elegerá André prefeito”.

O bolsonarista seguiu afirmando que os adversários estão desesperados com o desempenho de sua candidatura, que tem crescido em pesquisas recentes. “O que garanto é que cada um de vocês pode contar comigo. Vocês devem ter percebido o quão eles, o sistema, estão incomodados. Os ataques estão vindo de pessoas que jamais imaginávamos que nos atacariam; que até dias atrás batiam nas nossas costas e chamavam de amigo e de irmão”, comentou sem citar nomes. Nesse momento, populares que estavam no local falaram palavras contra Capitão Wagner, ex-aliado de Fernandes e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas que neste ano se afastaram por causa da disputa eleitoral e buscam aglutinar o voto da parcela mais conservadora em torno de suas respectivas campanhas. André então seguiu: “Não tem problema, o sistema está incomodado e isso só serviu para mostrar quem realmente é oposição no Ceará. Sem fazer acordo com o PT, sem fazer acordo com o partido dos Ferreira Gomes. Não é o André que vai dominar a cidade, é a população de Fortaleza”, bradou o candidato. Posteriormente, a passeata com Nikolas seguiu pelas ruas do Conjunto Ceará, acompanhada por pedestres, motos e carros.