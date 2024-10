"Ressaca eleitoral": Assembleia é tomada pela repercussão das eleições municipais

Temática eleições dominou os assuntos na sessão plenária Crédito: José Leomar - ALECE

Não é surpresa que a sessão plenária desta terça-feira, 8, na Assembleia Legislativa do Ceará, a única da semana, foi totalmente monotemática. No púlpito ou nos bastidores, o assunto era a eleição do último dia 6 de outubro. Nos bastidores: conversas, fofocas, apoiadores e famílias. Até mesmo quem não cumpre mandato na Casa, esteve por lá. O deputado Guilherme Bismarck (PDT) estava ao lado do pai, Bismarck Maia (Podemos), prefeito de Aracati. Renato Roseno (Psol) tinha a companhia dos vereadores reeleitos do partido, Gabriel Aguiar e Adriana Gerônimo. De lá, os três seguiram depois para evento Psol que declarou apoio no segundo turno a Evandro Leitão (PT). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ex-deputado Bruno Gonçalves (PRD), reeleito prefeito de Aquiraz, tinha a companhia da esposa, Carla do Acilon (DC), eleita vereadora em Fortaleza, além do pai, Acilon Gonçalves (PL), prefeito do Eusébio. Dra. Silvana (PL) teve a companhia do marido, o deputado federal Dr. Jaziel (PL).

Nos corredores, comentários sobre quem foi eleito, sobre quem deixou de ser, vitórias e derrotas de aliados e inimigos nas urnas. Aliados na vitória e na derrota

Todos os que subiram no púlpito para fazer pronunciamentos nesta terça trataram das eleições de domingo passado, com alguns também falando do segundo turno que está por vir. Dra. Silvana agradeceu o carinho e a votação que recebeu em Maracanaú, a qual chamou de "votação histórica para uma oposição". Ela disse ainda que aceitou como uma "missão" ser candidata para que o "PL não morresse" na cidade, para onde transferiu o título, passou a ser moradora e adotou como segundo casa.

Mesmo ainda no PDT, Sérgio Aguiar destacou o sucesso do PSB nas eleições, fazendo 65 prefeituras. Aguiar, que irá se transferir brevemente para o partido que já abriga Cid Gomes. O parlamentar também ressaltou a vitórias de aliados pessoais em Camocim e outras cidades próximas. Lembrou ainda que, dos quatro candidatos que disputam o segundo turno no Ceará, três deles já foram ou ainda são deputados estaduais, o que mostra que a Casa é uma "escola para grandes nomes da política". Guilherme Bismarck (PDT) destacou a eleição de Roberta de Bismarck (Podemos) em Aracati, onde o pai hoje é o prefeito. A prefeita eleita foi indicada pelo gestor. Líder do PT na Casa, De Assis Diniz (PT) destacou vitórias do partido e de aliados no Interior e criticou a oposição na disputa do segundo turno em Fortaleza. Evandro Leitão, presidente da Alece, disputa a prefeitura da Capital com André Fernandes (PL). Família é tudo Romeu Aldigueri (PDT) pontuou resultados em diversos municípios do Estado, comemorando êxitos de aliados. Ele ressaltou a "importância" também de nomes próximos a ele que acabaram derrotados. Ele tinha concorrendo dois irmãos, a namorada e a filha. O saldo foi de 50%: a filha e um irmão foram eleitos.

Jô Farias (PT) agradeceu a reeleição do marido em Horizonte, o ex-deputado estadual Nezinho Farias (PSB). Lia Ferreira Gomes (PDT) tratou das eleições pelo Ceará, dando mais destaque à de Sobral, desejando boa sorte ao prefeito eleito e lamentando que "certamente haverá retrocesso". Quem ganhou e quem perdeu Antônio Henrique (PDT) disse que é necessário aceitar a opinião popular. Aliado do prefeito José Sarto (PDT), ele lamentou a derrota nas urnas, sem deixar de exaltar feitos da gestão do companheiro e partido. Júlio César Filho (PT) comemorou a reeleição de Roberto Pessoa (União Brasil), em Maracanaú, de quem virou aliado com coligação para ests eleições. Já Claudio Pinho (PDT), derrotado na disputa pela prefeitura de São Gonçalo do Amarante, disse que tomou sozinho 'pêia pra 10', mas que não deixou de mostrar suas ideia e trazer opção para a população daquela cidade.