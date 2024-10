Propaganda eleitoral em rádio e televisão volta na sexta, dia 11

O horário eleitoral gratuito em rádio e televisão retorna nesta sexta-feira, 11, em todo Brasil. No Ceará, além de Fortaleza, Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), também terá disputa de segundo turno.

Na manhã desta quarta-feira, 8, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), vai fazer uma audiência para explicar a distribuição do horário político, divulgando qual candidato que começa e encerra o tempo de televisão e rádio. O evento será transmitido pelo Canal do Youtube do tribunal.

A exibição dos programas vão até até a última sexta de outubro, dia 25. No segundo turno, o tempo de propaganda eleitoral será também de 10 minutos, entretanto, cada candidato terá direito a cinco minutos cada.