Técio e Psol declaram apoio a Evandro contra André: "Não podemos perder essa batalha"

O candidato do PT esteve com vereadores e lideranças do Psol e PT para formalizar o apoio contra o postulante bolsonarista

O Psol declarou apoio a Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza que enfrenta André Fernandes (PL) no segundo turno. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 8, por meio de Técio Nunes, presidente do diretório municipal da sigla e um dos nomes que concorreram ao Paço Municipal nas eleições de 6 de outubro, vereadores eleitos e lideranças.

"Como falei desde o princípio, se confirmasse o cenário onde o André Fernandes, o representante puro sangue do bolsonarismo, do que há de mais atrasado no nosso País, estivesse no segundo turno, nós estaríamos do outro lado. Porque é esse o papel histórico do Psol e da esquerda de Fortaleza", disse Técio.



Ao lado de Evandro, também estiveram Gabriel Aguiar (Psol) e Adriana Gerônimo (Psol), reeleitos para um novo mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o deputado estadual Renato Roseno (Psol) e a secretária da Juventude do Ceará, Adelita Monteiro (Psol).