Deputados do PDT já falam como se estivessem no PSB, sigla que mira presidência da Alece

Não é segredo que muitos parlamentares cearenses aguardam apenas a definição na Justiça para poderem deixar o PDT, a grande maioria a caminho do PSB. A provável debandada ficou evidente desde as eleições 2022, quando houve um racha dentro do partido, com uma ala mais próxima a Ciro e outra mais próxima de Cid Gomes, que já migrou para o Partido Socialista Brasileiro.



Para não terem perigo de perder o mandato, mais de 20 parlamentares, entre os com mandato e os suplentes, disputam na Justiça a liberação para sair do PDT sem que a sigla possa pedir os mandatos. Apesar de decisão a favor dos parlamentares, o PDT recorreu e uma decisão final no Pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda é aguardada.

Nesse ínterim, alguns deputados já falam abertamente como se fosse membros do PSB, de Cid. Na sessão plenária desta terça-feira, 8, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT) comemorava as 65 prefeituras conquistadas pelo seu futuro partido nas eleições do último domingo, 6.