Paracuru: briga entre eleitores termina com homem tendo a orelha decepada

"Se esse elemento não tinha nada a ver com o assunto, veio se meter, e eu intervi, porque não era um direito dele se meter, intervi e, por conta disso, ele passou a me agredir com palavras", contou Anacílio, acrescentando que, em seguida, pediu para o homem se retirar do local.

Um eleitor de Paracuru , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve parte da orelha decepada por uma mordida após discussão sobre apoio a candidato nas eleições municipais . O caso aconteceu no último domingo, 6, data do primeiro turno do pleito de 2024.

Logo após, relata o pescador, o adversário continuou com os xingamentos e foi ao encontro dele. "Eu sei que quando ele veio ao meu encontro, eu sei que ele ia me agredir. Em primeiro lugar, eu dei um murro nele. Em segundo lugar, quando eu caí, ele [que tem] porte físico mais forte do que eu, se apoderou do meu corpo, me deu um sossega-leão, e estava me matando sufocado, e decepou uma parte da minha orelha com o dente", complementa Anacílio.

O pescador também explicou que o caso não tem a ver com aposta. "As pessoas colocam fake news, de que foi eu que tinha apostado minha orelha. Eu não sou nenhum idiota. Eu sou um cidadão, está entendendo? Passei por isso aí como qualquer outra pessoa pode passar. Por conta desse rapaz, por conta do absurdo desse rapaz", disse.