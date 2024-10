Aracati elege primeira prefeita e mulheres formam pódio de maior votação para Câmara Municipal

Com chapa formada por mulheres, Roberta de Bismarck será a primeira prefeita a comandar o município. Comparado a 2020, número de vereadoras eleitas no município dobrou

A candidata eleita Roberta de Bismarck (Podemos) será a primeira prefeita do município de Aracati a partir de 2025. Com 57,20%, equivalente a 26.825 votos, Roberta superou o adversário Caetano (Republicanos), que registrou 42,80%, com 20.068 votos. Além do feito inédito no município, o número de vereadoras eleitas dobrou, comparado ao pleito de 2020, e pódio de mais votados é formado por três mulheres, representando uma mudança no cenário político local.

Apoiada pelo atual prefeito Bismarck Maia (Podemos) — levado até para o nome de urna da candidata — Roberta Cardoso concorreu ao cargo em uma chapa apenas de mulheres, ao lado da vice Ana Mello (Podemos), ex-secretária de Educação do município.

Filha do ex-prefeito de Aracati Zé Hamilton e eleita em 2020 como a vereadora mais votada do município, ainda com o nome Roberta Resolve, a agora prefeita eleita também atuou como secretária de Assistência e Desenvolvimento Social e chefe de Gabinete durante a gestão de Bismarck.