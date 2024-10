PSB de Cid e PT de Camilo saem com maiores partidos em prefeituras no Ceará

PSB e PT são os partidos com maior número de prefeitos eleitos em 2024 no Ceará; outras siglas, como PDT e PSD, encolheram em número de cidades

A eleição de 2024 reconfigurou forças entre partidos e líderes políticos no Ceará. Cidades-chave registraram mudanças de mãos e devem tomar novos rumos a partir de 1° de janeiro de 2025, quando os novos gestores tomarão posse. Entre as siglas que se destacaram nas urnas, está o PSB com mais prefeituras conquistadas: 65 prefeitos em 184 municípios. Na sequência, aparecem: PT, com 46 prefeituras; PSD e Republicanos, com 14 prefeituras cada; e o PP com 13 cidades no seu guarda-chuva.

PSB, a maior força

O crescimento do PSB é significativo, já que em 2020 o partido tinha vencido em apenas oito municípios. A hipertrofia da sigla ocorreu na esteira da entrada do senador Cid Gomes (PSB), que trouxe consigo dezenas de prefeitos do seu grupo político. Embora o PSB seja o principal partido a eleger prefeitos no Ceará, Cid sofreu uma derrota dura e simbólica ao ver Izolda Cela (PSB) ser derrotada em Sobral, berço político da família Ferreira Gomes.

O espaço do PT

​

O PT, do ministro Camilo Santana (Educação), é outra força política que se consolida com o resultado eleitoral de 2024. Há quatro anos, o PT tinha vencido em 18 cidades e agora sagrou-se como segunda maior força entre os municípios cearenses. Além disso, conseguiu chegar ao 2° turno em Fortaleza e em Caucaia, maiores colégios eleitorais do Estado. Portanto, o número de prefeituras na conta do petismo ainda pode aumentar.