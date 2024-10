Deputado líder de Elmano elege irmão e filha, mas não emplaca namorada e outro irmão

Na busca por mais espaço político, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), que é líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa (Alece), tentou emplacar dois irmãos, a namorada e a filha nas disputas municipais no Estado. O saldo foi o irmão e a filha eleitos, mas a namorada e outro irmão conseguiram êxito.



Em Granja, reduto principal da família, distante a 328,04 km de Fortaleza, seu irmão Anibal Filho (PT), foi eleito prefeito. Aníbal foi vice em 2020 na chapa com Juliana Aldigueri (PDT), ex-esposa de Romeu, que renunciou ao cargo em setembro de 2023.



Na disputa pela gestão do município, Aninal obteve 68, 27% dos votos, contra 21,10% da segunda colocada, Mentinha do Deoclecio (PP). Romeu Aldigueri também já foi prefeito do município. Lígia Aldigueri (PSB), filha de Romeu, foi eleita vice na chapa de Anibal.