Segundo mais votado e reeleito, vereador morre durante apuração dos votos no Piauí

O vereador Geraldo Corado (MDB) morreu no dia das eleições municipais, no domingo, 6, antes de descobrir que foi eleito. O caso aconteceu em São Sebastião, a 915 km de Teresina, capital do Piauí. Ele foi eleito com 289 votos, a segunda melhor votação para o cargo no município.

Geraldo sofreu um infarto enquanto voltava do município de Corrente para São Sebastião. Nas redes sociais do vereador, foi publicado uma nota lamentando o ocorrido.