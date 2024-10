Vereadores da causa animal são eleitos para a Câmara de Fortaleza; saiba quem são

Apollo Vicz e Erich Douglas, ambos do PSD, foram eleitos no último domingo, 6, e prometem trabalhar na proteção animal

Dois vereadores que defendem a causa animal foram eleitos para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) no último domingo, 6. Apollo Vicz e Erich Douglas são do PSD, ambos conhecidos por trabalharem no resgate de “pets”.

Apollo Vicz ganhou notoriedade por conta da atuação no abrigo São Lázaro, de resgate de animais abandonados, e por fazer parte da militância da causa animal, com forte atuação nas redes sociais. Ele disputou para vereador em 2020 e para deputado estadual em 2022, mas acabou ficando na suplência em ambos os casos.