Psol elege pela primeira vez na história um vereador em Senador Pompeu

O advogado João Pedro Moreira foi eleito para a Câmara Municipal de Senador Pompeu com 799 votos

“Muito obrigado, Senador Pompeu, pelos 799 votos e pela confiança! Vamos seguir firmes, dando continuidade ao trabalho em busca de mudar a história do nosso município. A jornada está apenas começando, e juntos faremos a diferença!”, afirmou nesta segunda-feira, 7, em publicação no Instagram.

O advogado e agora vereador eleito, João Pedro Moreira, comemorou nas redes sociais, agradeceu à cidade e disse que irá continuar a trabalhar para “mudar a história” do município.

O Psol elegeu o primeiro vereador da história no município de Senador Pompeu , a 269 km de Fortaleza. João Pedro Moreira , foi eleito com 799 votos, o que representa 4,63%.

O deputado estadual e um dos líderes do Psol no Ceará, Renato Roseno também comentou sobre a vitória de João Pedro nas redes sociais, avaliando o momento como “histórico”. “Uma vitória histórica, que muito nos orgulha”, completou em publicação no domingo, 6.

Marcia Zomim (PSB) foi a prefeita eleita da cidade, com 54,23% dos votos válidos.