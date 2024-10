O POVO News: Resultado das eleições; entrevista com Evandro Leitão, candidato em Fortaleza

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta segunda-feira, 7. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin , o programa analisará os resultados da eleição municipal pelo País e abordará os partidos políticos que mais elegeram prefeitos. Evandro Leitão (PT), candidato à Prefeitura de Fortaleza,será entrevista às 18h30min.

Pablo Marçal (PRTB) ficou fora da disputa e registrou 28,14%, equivalente a 1.719.274 votos, conforme balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, 15 capitais brasileiras irão definir o prefeito no segundo turno, que ocorrerá no dia 27 de outubro. É o caso de Fortaleza, com embate entre os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT). O município também é o único da região Nordeste a registrar confronto direto entre PT e PL.

Nesta segunda-feira, O POVO News entrevistará o candidato petista, que teve 34,34% dos votos válidos.