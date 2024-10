Vereador em SC é eleito para 12º mandato consecutivo e pode completar 52 anos de cargo

Pitanta foi o segundo vereador mais votado na cidade e recebeu 2.252 votos , ficando atrás apenas do vereador eleito Pepê (Podemos), conforme o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nirdo Artur Luz (PL), de 70 anos, também conhecido como "Pitanta", foi eleito mais uma vez nesse domingo, 6, para vereador no município de Palhoça, em Santa Catarina. Esse será o 12º mandato consecutivo do parlamentar, que deverá completar 52 anos exercendo o cargo.

De acordo com a Câmara Municipal de Palhoça, Pitanta iniciou na política aos 20 anos e o primeiro mandato na Câmara Municipal foi em 1976, aos 22 anos, pelo Arena. O vereador foi reeleito como o mais votado em 1980, 1984 e 1988. Em 1992, foi o segundo candidato eleito com mais votos e, na eleição seguinte, foi o mais votado novamente.

Em 2000, foi eleito pelo Partido da Frente Liberal (PFL) e se tornou presidente da Câmara Municipal de Palhoça, sendo reeleito em 2004 e 2008.

No ano de 2013, enquanto atuava como presidente da Câmara, Pitanta assumiu a Prefeitura por alguns meses, após decisão da Justiça. Em junho do mesmo ano, com a nomeação de um novo prefeito, o vereador retornou à presidência da Casa.