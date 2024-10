Naumi diz que buscará apoios de Emilia e Aginaldo e não irá 'enfrentar' o Governo do Estado

Naumi Amorim (PSD), ex-prefeito de Caucaia e primeiro colocado do primeiro turno com 38,42% dos votos, afirmou que irá buscar o apoio de Emilia Pessoa (PSDB) e Coronel Aginaldo (PL) para vencer Waldemir Catanho (PT) no segundo turno.

Em entrevista nesta segunda-feira, 7, na rádio O POVO CBN, Naumi citou que a candidata tucana ficou atrás de Catanho por apenas oito votos, e tem uma força política, portanto, a quer do seu lado para vencer a eleição.

"O PSD é um partido que tem sempre me apoiado e eu tô aqui esperando e buscando alianças com a Emilia Pessoa, com os eleitores da Emilia Pessoa, também com o Coronel Aginaldo e também com os eleitores. Já estamos entrando em contato, buscando as alianças, principalmente candidatos a vereador, suplentes e reforçando também os nossos. Tem que cuidar dos nossos", disse.