Veja quem são os novos vereadores eleitos em Fortaleza

Veja a lista de novidades por ranking de votação: Bella Carmelo (PL) Bella foi a candidata a vereadora estreante mais bem votada de Fortaleza, com grande investimento do PL. Este é o primeiro pleito em que ela concorre. A candidata se autodescreve como "jovem, patriota e conservadora". Ela é esposa do deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto. Foi apoiada publicamente por nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL) e o candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL).

Marcel Colares (PDT) É a primeira eleição em que o candidato concorre. Colares vem de uma família de políticos e, nos santinhos, frisa essa herança: apresentando-se como “filho de Dr. Hugo”, deputado estadual. Marcel é ainda irmão de Renan Colares (PDT), eleito vereador em 2020, mas que optou por não concorrer à reeleição. Renan exerce cargo na gestão Sarto, sendo o titular da Regional 6. Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp Erich Douglas (PSD)

Outro estreante na política, com grande investimento partidário. Douglas tem a imagem fortemente atrelada ao deputado federal Célio Studart (PSD), conhecido pela defesa da causa animal. Erich se descreve como “protetor de animais há 10 anos” e reivindica a idealização dos ‘Vetmóveis’ e equipamentos de proteção animal. Apollo Vicz (PSD) Outro candidato a vereador do PSD, vinculado à causa animal. Apollo concorreu para vereador em 2020 e para deputado estadual em 2022. Em ambos os casos, ficou na suplência. Desta vez se elegeu. Apollo ganhou notoriedade pela atuação no abrigo São Lázaro, de resgate de animais abandonados.

Tony Brito (PSD) Brito concorreu a deputado estadual em 2018 e 2022, ficando na suplência. Ele chegou a assumir mandato em 2019. Na época, era forte aliado de Capitão Wagner (União Brasil) e defendia pautas semelhantes as do político, a quem se referia como líder. Nas eleições deste ano, manifestou apoio a Evandro Leitão (PT). Jânio Henrique (PDT)

Concorreu pela primeira vez ao cargo de vereador no pleito deste ano. Jânio é irmão do deputado estadual Antônio Henrique (PDT), ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e que se elegeu deputado estadual em 2022. Antônio Henrique havia antecipado ao O POVO que direcionaria seu apoio para o irmão, na tentativa de garantir votos para Jânio. Aglaylson (PT) Foi a primeira eleição em que o candidato concorreu. Possui cargo no Governo do Ceará, como assessor especial na Casa Civil. Aglaylson trabalhou no gabinete do vereador Ronivaldo Maia, ex-petista hoje no PSD depois de ser expulso do PT, em 2022. Lidera um bloco expressivo dentro do PT, partido no qual milita desde 1995.