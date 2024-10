Lucas Pavanato: quem é o vereador mais votado do Brasil? Veja lista

Lucas Pavanato (PL), vereador eleito na cidade de São Paulo (SP), foi o mais votado de todo o Brasil nas eleições deste domingo, 6, com 159.925 votos.

Pavanato é bolsonarista, tem 26 anos de idade e faz parte da nova geração de políticos que domina a comunicação nas redes sociais.

Não por acaso, ele é o campeão de interações (soma de curtidas, comentários e compartilhamentos) no Instagram e no TikTok entre os candidatos de 18 a 29 anos no pleito. As informações são da Agência Estado.