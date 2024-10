4 candidatos derrotados em Fortaleza já se posicionaram no 2º turno; vejam quem apoiam

O senador Eduardo Girão (Novo) , 5º colocado nas urnas, com 1,06% dos votos válidos, declarou apoio a André Fernandes (PL). "Conte comigo, André Fernandes, e vamos à vitória! Que a verdade, a Justiça e o bom senso prevaleçam em Fortaleza, no Ceará e na nossa Nação", escreveu nas redes sociais.

Já o candidato do Psol, Técio Nunes, ao votar pela manhã, na Maraponga, adiantou que apoiaria no 2º turno aquele que fizesse oposição a André Fernandes. Com pouco mais de 8.923 votos, ele ficou com 0,64% do total dos votos válidos.

O candidato George Lima (Solidariedade), que recebeu 0,49 % dos votos válidos, também declarou apoio ao candidato Evandro Leitão.

Em 8º lugar nas urnas, o candidato Chico Malta (PCB) recebeu 0,09% dos votos válidos. Ao votar no bairro de Bela Vista, em Fortaleza, informou que a direção do partido irá se reunir nesta semana para avaliar uma posição, mas sinalizou que a tendência é uma posição de combate à direita e à extrema direita.