André x Evandro: veja últimas pesquisas do 2º turno em Fortaleza

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Cenário do segundo turno entre André Fernandes e Evandro Leitão já era projetado nas pesquisas para prefeito de Fortaleza. Veja os últimos levantamentos

O Datafolha questionou: “Se o segundo turno da eleição para prefeito fosse hoje e a disputa ficasse apenas entre _________ em quem você votaria?” Veja as projeções cenário a cenário.

Cenário do segundo turno entre André e Evandro já era projetado nas pesquisas eleitorais. Confira os últimos levantamentos feitos por Datafolha , Quaest e Atlas .

As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO+ .

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.

A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Como o Datafolha escolheu quem seria entrevistado?

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.