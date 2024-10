Técio Nunes, candidato à Prefeitura de Fortaleza, diz que João Alfredo responderá por infidelidade partidária

Técio Nunes votou na manhã deste domingo, 6, no Detran localizado no bairro Maraponga Crédito: Rômulo Santos/Especial O POVO

O candidato à Prefeitura de Fortaleza do Psol, Técio Nunes, votou na seção eleitoral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da Maraponga, na manhã deste domingo, 6. No local, ele acusou o superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), João Alfredo, de indelidade partidária por declarar apoio ao candidato Evandro Leitão (PT). "Isso é infidelidade partidária, e eu acho que a direção do partido, como é da nossa tradição política dentro do campo da esquerda, não irá tolerar a infidelidade partidária", disse ao O POVO. João Alfredo declarou voto ao candidato do PT em uma publicação nas redes sociais.

“Vamos procurar a candidatura que não seja a do André”, declara Técio Em um cenário de segundo turno, Técio Nunes declarou que o Psol irá procurar apoiar uma candidatura contrária a André Fernandes (PL). “Se tiver um segundo turno com o André Fernandes nele, nós vamos procurar a candidatura que não seja a do André e tentar achar uma alternativa, que passa por uma perspectiva programática também.” “A gente precisa entender quem vai para o segundo turno contra o André, ou se o André for mesmo, se confirmar esse cenário do André no segundo turno. A gente precisa entender qual é a outra candidatura, o que a gente consegue afinar de acordo programático e tentar ver o que a gente consegue fazer. Mas eu tenho afirmado desde o início dessa campanha que qualquer candidato contra o André Fernandes, a gente muito provavelmente estará do outro lado", frisou.