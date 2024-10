André Fernandes celebra: "O improvável terminou em primeiro lugar"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 06.10.2024: Comemoração de Andre Fernandes no comite com apoiadores. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

O "improvável" André Fernandes (PL), como o próprio se referiu, avançou ao segundo turno em primeiro lugar na corrida eleitoral para prefeito de Fortaleza superando forças de máquinas, e irá encarar Evandro Leitão (PT). Ele deixou para trás o atual gestor, José Sarto (PDT) e o antigo aliado Capitão Wagner (União).

Nos braços dos apoiadores empolgando a militância com jingles contra o candidato do PT e em discurso com destaque a sua juventude, Fernandes coloca-se na briga com uma vantagem para enfrentar o adversário, que é apoiado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eu só tenho gratidão ao povo de Fortaleza. Gratidão por ter me colocado em primeiro lugar. Eu que lá atrás era chamado de improvável pelos políticos que estão aí. O improvável terminou em primeiro lugar, mas não é graças a mim, é graças ao povo de Fortaleza. Agradeço a Deus que nos deu força, vigor e coragem de estar aqui, e sabedoria, acima de qualquer coisa", afirmou em entrevista coletiva realizada no seu comitê após o resultado.



Embora o segundo turno em Fortaleza coloque frente a frente candidatos do PL e PT, o que na prática simboliza polarização política entre Bolsonaro e Lula, André não citou o ex-presidente em nenhum momento no seu discurso, mas afastou-se de uma disputa das forças dos tais "padrinhos". "Essa disputa não é de Lula versus Bolsonaro, não é de direita versus esquerda, não é apenas PL versus PT, essa disputa é os mesmos de sempre contra nós, eu André Fernandes e o povo de Fortaleza", disse ao ser questionado sobre tal cenário.

Mesmo que o ex-presidente seja figura discreta na campanha de André, o candidato declarou que ele deve participar no segundo turno, mas o foco é o povo, mostrando que continuará com o tom mais moderado que garantiu sua vitória no primeiro turno.

Se André não encarnou um discurso totalmente bolsonarista, ele não deixou de lado a sua campanha anti-PT. "O que não podemos deixar acontecer é que o mal maior, chamado PT, vença essas eleições". Fernandes já sinalizou apoios para o segundo turno. O senador Eduardo Girão (Novo), que teve 1,06%, já declarou apoio, e segundo o candidato do PL, vários vereadores ligados ao prefeito Sarto já o contactaram e disseram estar com ele. Em relação ao Capitão Wagner, André declarou que irá buscá-lo para formalizar apoio, mas o mais importante do que o candidato propriamente dito, é ter os eleitores do postulante do União Brasil.

André assume o protagonismo da direita

Em sua primeira candidatura majoritária, André Fernandes já superou àquele que era o nome da direita e representou o bolsonarismo em três eleições, duas para prefeito e uma para governador, o quarto colocado Capitão Wagner. Nesta eleição para prefeita, em um teste para a direita que até então não teve uma disputa com dois candidatos da direita, André assume o protagonismo, mesmo sem encarnar sua versão bolsonarista raiz, o que marcou sua curta trajetória política. A candidatura de André teve que passar por uma “disputa fria” com o deputado estadual e presidente do PL Ceará, Carmelo Neto.