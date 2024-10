Chico Malta, candidato a prefeito de Fortaleza, diz que considera campanha vitoriosa

Candidato à Prefeitura de Fortaleza, Chico Malta (PCB) votou na manhã deste domingo, 6, no colégio eleitoral Christus Parquelândia 1, localizado no bairro de Bela Vista, em Fortaleza.

Ao O POVO, o candidato disse que considera a candidatura e a campanha como “vitoriosas”. “Nós apresentamos um programa classista, popular e socialista para essas eleições. Nós tivemos a oportunidade de dialogar com a classe trabalhadora, com o povo da periferia, sobre a necessidade da sua organização para a construção do poder popular e do socialismo.”

Segundo Chico Malta, a campanha dele combateu a direita e a extrema direita, apresentando os limites da política, que “não é capaz de resolver os problemas que a classe trabalhadora enfrenta”.