George Lima declara apoio a Evandro Leitão em 2º turno e critica Sarto e André Fernandes

Candidato do Solidariedade votou na manhã deste domingo, 6, no bairro Meireles, avaliou a campanha e falou sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza

Questionado sobre a candidatura de André Fernandes (PL), o candidato disse considerar o adversário como despreparado. “Um voto do contraste, um voto da contramão, não é uma pessoa preparada, não tem histórico de aliança com a sociedade. É um radical que apoiou os ataques à democracia em oito de janeiro de 2023”, afirmou.

“Eu venho pensando em quem apoiar e minha condição de candidato me deixa mais próximo das propostas, e minha tendência é apoiar o candidato mais preparado, no caso eu não indo para segundo turno, irei apoiar o candidato Evandro Leitão. Não irei apoiar esses candidatos despreparados, nem o fracassado prefeito Sarto”, concluiu George Lima, alfinetando o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

O candidato à prefeitura de Fortaleza , George Lima (SD), votou às 10 horas da manhã deste domingo, 6, acompanhado da esposa Erica Lima e da filha, em um clube esportivo localizado no bairro Meireles, em Fortaleza. Em conversa com O POVO após o voto, ele avaliou a campanha, declarou apoio a Evandro Leitão (PT) em um eventual segundo turno e criticou o atual prefeito da Capital, José Sarto (PDT) , e André Fernandes (PL) .

O candidato do Solidariedade criticou também a polarização entre esquerda e direita durante a campanha, o que, segundo ele, atrapalhou a discussão de propostas. "Foi uma campanha de muitos ataques que vêm desde a eleição de 2018, presidencial, Brasil dividido, muito polarizado, fica muito difícil discutir ideias e valores."

Ainda assim, George fez uma avaliação positiva de sua candidatura. “Eu achei a campanha positiva, pois os candidatos tinham as mesmas condições com o uso da internet, mas no final é quem tem mais chance do lado da esquerda e da extrema-direita.".

Após as eleições municipais, George mira seguir na política. Ele espera se candidatar ao cargo de deputado federal no próximo pleito, em 2026.