Evandro projeta alianças e critica candidatura de André: "Lobo em pele de cordeiro"

Evandro Leitão é candidato do PT a prefeito de Fortaleza. Crédito: Samuel Setubal

Evandro Leitão, candidato do PT a prefeito de Fortaleza, falou sobre a expectativa para o segundo turno das eleições de 2024 e criticou o adversário, André Fernandes (PL), atribuindo a imagem de "lobo na pele de cordeiro" ao bolsonarista e comparando currículos para alegar inexperiência de Fernandes. Declarações foram dadas em entrevista remota à Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 7, um dia após a apuração que definiu o 2° turno na Capital. No primeiro turno, Fernandes obteve 40,20% dos votos, enquanto Leitão teve 34,33%. O segundo turno ocorre no próximo dia 27. "Está muito claro os dois projetos postos. Um que negou vacina, a ciência, que agride mulheres e que infelizmente tem um discurso de ódio, aqui representado pelo André Fernandes, e que hoje se passa por um lobo na pele de cordeiro. E o outro, o nosso, do Minha Casa Minha Vida, das escolas em tempo integral, do Pé de Meia. É importante que a população faça essa distinção", destacou o candidato petista.