Eduardo Girão, candidato a prefeito de Fortaleza, vota no Instituto Labomar da UFC

O candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo), votou nas eleições municipais de 2024 deste domingo, 6. O candidato se dirigiu ao seu local de votação, o Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), por volta das 9 horas.

No local, Eduardo Girão comentou sobre sua colocação frente aos demais candidatos ao pleito municipal. Na véspera da eleição para prefeito de Fortaleza, pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO, apontou que o candidato tinha 3% da intenção de votos.

“Entre os cinco candidatos que pontuam, nossa campanha é a menor de todas. Estou muito feliz com essa caminhada, [nosso objetivo] é apresentar uma proposta realmente diferente para Fortaleza, que está descuidada, com seu povo sofrido. Estamos chegando aqui muito felizes, sabendo que trabalhamos no limite das nossas forças”, comentou Girão.