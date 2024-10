Segundo turno em Fortaleza: tudo sobre as eleições 2024 para prefeito

O atual prefeito da Capital cearense, José Sarto (PDT), que disputava a reeleição, ficou em terceiro lugar na apuração, com 11,75%. O pedetista é seguido pelo postulante do partido União Brasil, Capitão Wagner (11,37%).

Com 98,69% das seções totalizadas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu o resultado do 2º turno em Fortaleza (CE) neste domingo, 6. O candidato André Fernandes (PL) lidera no pleito, apresentando 40,26% dos votos, contra 34,29% de Evandro Leitão (PT).

Para acessar o conteúdo integralmente do plano de governo, acesse a página do candidato no DivulgaCand.

Apuração Eleições 2024 Fortaleza: Evandro Leitão (PT)



Candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Evandro Leitão é deputado estadual e o já ocupou o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. No 1º turno, recebeu 34,29% dos votos válidos.

O postulante disputa o 2º turno ao lado de sua vice, a também deputada estadual e médica, Gabriella Aguiar.