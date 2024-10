Em tom otimista, Evandro faz carreata ao lado de Camilo a dois dias das eleições

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 04.10.2024: Evandro Leitão faz carreata no bairro Bom Jardim. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Em um dos últimos atos de campanha antes do primeiro turno das eleições no domingo, 6, o candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) realizou uma carreata na noite desta sexta-feira, 4, nos bairros Bom Jardim e Granja Lisboa. O ato de campanha também contou com a presença do ministro da Educação Camilo Santana (PT). Em entrevista ao O POVO antes do início do evento, Evandro analisou o desempenho da própria campanha e se mostrou confiante em um resultado positivo nas urnas. De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, os números do petista registraram um crescimento, ultrapassando Capitão Wagner (União Brasil) e José Sarto (PDT) em alguns levantamentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Essa campanha está sendo extremamente positiva. Estamos em uma crescente, campanha extremamente propositiva, dialogando, conversando com a população, escutando as pessoas e mostrando aquilo que nós queremos para os próximos quatro anos para Fortaleza. Portanto, eu acredito, estou muito otimista, acreditando muito que domingo, 6 de outubro, nós teremos uma grande vitória, a vitória para a população de Fortaleza”, avaliou.



Na reta final da eleição, Leitão considerou que a estratégia para os últimos dias é de continuar a campanha “corpo a corpo”, promovendo carreatas, caminhada e diálogo com a população. O ato desta sexta também teve participação da secretária da Proteção Social do Ceará Onélia Santana e da esposa do candidato, Cristiane Leitão. “Corpo a corpo, fazendo aquilo que nós fizemos durante toda a campanha e, agora, intensificamos nesses últimos dias, com caminhada, carreata. Hoje, com a presença aqui do nosso querido ministro da Educação Camilo Santana, grande liderança desse Estado, juntamente com a Onélia, secretária da Secretaria de Proteção Social, da minha esposa Cristiane, candidatos a vereadores. Enfim, é isso que nós temos que fazer, corpo a corpo, conversar com a população, o que nós fizemos durante toda a campanha e agora, nesses últimos dias, vamos cada vez mais intensificar”, disse.

De férias do Ministério da Educação desde o dia 23 de outubro, Camilo Santana utilizou os dias longe da pasta para apoiar candidaturas pelo Estado. O ex-governador participou de atos de campanha em Caucaia, Crateús, Crato, Iguatu, Senador Pompeu e Sobral. Nesta sexta, Santana avaliou o cenário para o partido no Ceará e destacou a boa expectativa nos municípios, especialmente na Capital.