Com foco no interior, Camilo realiza campanha com Janaína Farias e Izolda Cela

O ministro da educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), participou de ato de campanha de Janaína Farias (PT), candidata à Prefeitura de Crateús, na quinta-feira, 26, e irá comparecer a carreata de Izolda Cela (PSB), em Sobral. O gestor tirou férias do ministério para focar na eleição do Ceará.

Janaína é 2ª suplente do mandato de senador de Camilo Santana e chegou a assumir o cargo por sete meses em 2024. Ela concorre as eleições de Crateús contra Marcelão da Bola (PSDB).

Agenda em Sobral

No sábado, 28, Camilo participa de carreata com Izolda Cela, Cid Gomes (PSB) e Ivo Gomes (PSB). Essa é a primeira vez que o ministro participa da campanha da candidata que foi sua vice-governadora e secretária-executiva do Ministério da Educação.

Antes do ato, ele também irá participar de entrevista coletiva com Izolda. A candidata disputa o Paço Municipal com Oscar Rodrigues (União Brasil). Na Paraná Pesquisa, divulgada no dia 20 de setembro, Rodrigues aparece com 49,8% de intenção de votos, enquanto Cela pontua 37,3%.