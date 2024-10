Elmano mostra otimismo com Evandro, mas alerta que eleição só acaba "quando apura o voto da urna"

Governador Elmano de Freitas e candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão Crédito: FÁBIO LIMA

Questionado sobre a campanha ter muitos ataques, de lado a lado, e se buscaria adversários políticos num eventual segundo turno, Elmano preferiu deixar a discussão para o futuro. "Acho que só devemos conversar sobre cenário de segundo turno quando tiver aberto a urna. Primeiro temos que pedir um voto de confiança para o candidato Evandro e depois ver, com a confirmação, com quem ele irá para o segundo turno. Temos que manter a humildade, mas com muita convicção de que a mensagem da nossa candidatura é o que acreditamos ser o melhor para a Cidade", concluiu. O otimismo do governador é justificado por pesquisas eleitorais mais recentes que colocam Evandro na disputa pelo segundo turno e apontam uma tendência de disputa entre o candidato petista e o candidato do PL, o deputado federal André Fernandes. Ambos figuram na liderança e vice-liderança numérica dos levantamentos dos principais institutos.