Fortaleza: Média das pesquisas tem André com 25,2%, Evandro 23,6%, Wagner 19,1% e Sarto 17,9%

Nas vésperas das eleições municipais, a média de pesquisas divulgadas em Fortaleza mostra André Fernandes (PL) com 25,2%, Evandro Leitão (PT) com 23,6%, Capitão Wagner (União Brasil) com 19,1% e José Sarto (PDT), 17,9%.

Apesar do cenário de equilíbrio, com diferença de no máximo 4 pontos entre candidatos que estão nas primeiras colocações, os números não mudam significativamente há uma semana. Foram poucas pesquisas nos últimos dias. A maioria está prevista para sair no sábado.