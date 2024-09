Diferente de Camilo, Elmano diz que não vai tirar férias na reta final de campanha

Em coletiva de imprensa durante evento de inauguração do equipamento Espaço Social, no bairro Quintino Cunha, Elmano afirmou que não tirará férias nessas eleições e destacou a atuação do ministro Camilo Santana como uma liderança política no Ceará, pontuando que o ex-governador tem responsabilidades.

“O Camilo tirou férias depois de um ano e meio trabalhando sem ter férias, combinado com o presidente Lula. Ele tem muita responsabilidade no Ceará, o Camilo é uma liderança política importante no Estado. A nossa principal liderança política do Estado hoje. Efetivamente, em muitos municípios, ele tem responsabilidades. Quer ver as suas cidades crescerem e se desenvolverem”, afirmou.

O governador ainda apontou que Camilo “vai trabalhar muito” nos municípios onde irá atuar durante esse período. Elmano chegou a mencionar candidatos que têm o apoio do ministro, como Fernando Santana (PT), em Juazeiro do Norte, André Barreto (PT), no Crato, Ilo Neto (PT), em Iguatu, Janaína Farias (PT), em Crateús e Felipe Pinheiro (PT), em Itapipoca.

“Nós temos um projeto político no Estado. Ao invés de tirar férias, na verdade, [ele] vai trabalhar muito para ajudar a discutir com a população, com a sociedade, os destinos de cada município e aquelas candidaturas que ele entende que podem representar a melhor possibilidade em todo o nosso projeto dessa cidades se desenvolverem”, completou.