Camilo, Cid e Ivo participam de ato de Izolda em Sobral

Senador Cid Gomes participou de carreata da candidata Izolda Cela ao lado do ministro Camilo Santana e do atual prefeito Ivo Gomes Crédito: Reprodução/Instagram @izoldacelace

Santana entrou de férias do MEC na última segunda-feira, 22, para se dedicar à campanha eleitoral no Estado e a candidata do PSB é um dos nomes que receberam o apoio do ministro nos últimos dias. Durante a campanha, a ex-governadora chegou a ser alvo de ameaças de um homem suspeito de integrar organização criminosa. No início deste mês, o suspeito foi identificado e preso por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no Centro de Sobral.

Investigação da Polícia Civil também apontou que membros de facção criminosa utilizavam um grupo de WhatsApp para planejar e executar ataques contra eleitores de Cela.