Camilo intensifica agenda de Evandro no último domingo de campanha no 1º turno

Ministro Camilo Santana em carreata ao lado de Evandro Leitão na manhã deste domingo, 29, no bairro Vila Manoel Sátiro Crédito: Henrique Araújo

De férias do Ministério da Educação (MEC), Camilo Santana intensificou agenda com Evandro Leitão (PT) no último domingo de campanha no 1º turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza.

Em carreata pelas ruas dos bairros Vila Manoel Sátiro, Maraponga, Siqueira e outros, o petista consolidou protagonismo no bloco que concorre ao Paço.

Ao lado de Guilherme Sampaio, deputado estadual e presidente do PT local, e de Eunício Oliveira, deputado federal e dirigente do MDB no Ceará, o ex-governador tenta confirmar transferência de capital político para Evandro.



Desde o início da corrida eleitoral, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) vem crescendo em intenção de votos, saindo de 8% na primeira rodada do Datafolha para 25% na mais recente, divulgada na semana passada.

Pelo levantamento do instituto, o petista está em empate técnico com André Fernandes (PL), que tem 27% da preferência do eleitorado - antes, o deputado federal bolsonarista apresentava 25%, oscilando dois pontos percentuais para cima (a margem de erro é de 3 pontos, para mais ou para menos).

Nessa sondagem do Datafolha, Evandro foi o único postulante ao Executivo a apresentar melhora de fato no desempenho. Os demais ou perderam intenção de voto ou se mantiveram no mesmo patamar.



Ao longo da campanha, o maior trunfo de Evandro tem sido a associação ao nome de Camilo, de quem foi líder de governo na Alece quando o hoje ministro era gestor estadual. No Ceará, conforme aferição de pesquisas, o ministro e Lula têm elevado potencial de influir na decisão do eleitor, com vantagem para o cearense.

Da largada do pleito até agora, o PT, legenda a qual o parlamentar se filiou apenas recentemente, reforça os vínculos do candidato com Camilo e o presidente, reeditando estratégia que foi bem-sucedida na eleição de Elmano de Freitas para o Abolição em 2022, vencendo ainda no primeiro turno.

Dois anos depois, o grupo de Camilo aposta na força do ministro para desalojar José Sarto (PDT) da cadeira de prefeito – o pedetista pleiteia a reeleição. Os demais adversários com chances de vitória são Capitão Wagner (União Brasil) e o próprio Fernandes, com quem Evandro divide a dianteira.



A dez dias da votação, o ministro pediu afastamento da pasta na Esplanada, passando a se dedicar integralmente às eleições no Ceará, seja em Fortaleza, seja noutras cidades importantes para o projeto de Camilo.

É o caso de Juazeiro do Norte, onde o petista apoia o correligionário Fernando Santana, também deputado estadual, e Sobral, cuja representante é Izolda Cela (PSB), ex-governadora e ex-número 2 do MEC, função da qual se afastou para concorrer à Prefeitura.

No último sábado, 28, Camilo participou de caminhada com a pessebista, o senador Cid Gomes (PSB) e o prefeito Ivo Gomes, irmão de Cid, em busca de assegurar êxito de Izolda na briga pela sucessão contra o deputado estadual Oscar Rodrigues (União).