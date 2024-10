Caucaia: com Camilo e Valim, mas sem Luizianne, Catanho realiza carreata

A carreata realizada na segunda-feira, 30, da campanha de Waldemir Catanho (PT), candidato a prefeito de Caucaia, trouxe o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o atual gestor da cidade, Vitor Valim (PSB), que na reta final tem participado de atos e agendas do seu postulante à sucessão.

Camilo destacou o alinhamento entre o candidato e o governador Elmano de Freitas (PT), ele próprio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o ministro, Catanho com esse projeto irá fazer muito pelo município.

"O Catanho faz parte do time do Lula, do governador Elmano, do Camilo. É o time do Bolsa Família, da Escola em Tempo Integral, do Mais Médicos, Farmácia Popular, Pé-de-Meia. Portanto, votar no Catanho é garantir o projeto daqueles que cuidam das pessoas, é o projeto que tá reconstruindo o Brasil sob a liderança do nosso presidente e é o projeto que vai fazer muito por Caucaia", afirmou.