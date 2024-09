Camilo cumpre agendas em Senador Pompeu e Iguatu e, em Caucaia, pede votos em vídeo

De férias do MEC, Camilo Santana participa de agendas eleitorais no Ceará Crédito: João Filho Tavares/O POVO

Ainda no mesmo dia, Camilo Santana foi a Iguatu, município localizado à 388,82 km da capital cearense, para participar de agenda de Ilo Neto (PT), cidade apontada como uma das prioridades do senador. Camilo ressaltou como "trunfo" do candidato ele estar alinhado com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O candidato do Lula, o candidato do Elmano, o candidato do Camilo, o candidato do Guimarães aqui em Iguatu é Ilo 13. Vamos trabalhar, vamos convencer os indecisos, os amigos, mostrar as oportunidades e quando a gente abrir as urnas no dia 6, só vai dar Ilo 13. E cartão vermelho pra eles (adversários)", finalizou referenciando frase dita pela campanha de Ilo.