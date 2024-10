Camilo declara apoio a pelo menos 7 candidaturas adversárias do PT no Ceará; veja quais

Camilo Santana é uma das principais lideranças do PT Crédito: Samuel Setubal

Ocorre, ainda, de Camilo defender postulação do PSB em detrimento de chapa encabeçada pelo PT, como o registrado nos municípios de Barreira e Palmácia. Em Pacatuba, o ministro também apoia candidatura socialista em vez da chapa que o PT ocupa a vaga de vice. Outro desenho que chama atenção é o de Aratuba. Por lá, a legenda petista não tem candidatura própria e nem coliga com nenhuma das duas candidaturas. Entretanto, o ex-governador chancela a postulação do concorrente que tem o PL na coligação, partido em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o principal expoente e polariza politicamente com a principal liderança do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As declarações de apoio de Camilo foram publicizadas em vídeos de campanha visualizadas pelo O POVO nas redes sociais dos candidatos e de pessoas do entorno deles na última semana.

A reportagem tentou contato com o ministro, via assessoria de comunicação, mas não houve retorno até a publicação deste texto. No fim de setembro, Camilo explicou ao O POVO que seus apoios em Acopiara, Palmácia e Canindé foram "decisões pessoais" que partiam de "coerência e em retribuição à eleição de 2022". Questionado se os posicionamentos contrários ao PT gerariam rusgas com setores do partido, Camilo respondeu que sempre busca ser "franco" e "sincero". "Em alguns locais, neutralidade, não me posicionei nem para um lado nem para outro, porque os dois lados nos apoiaram. Então, sempre procuro ser justo nessas situações". Apoios de Camilo: em quais cidades o ministro não apoia o PT e quem ele apoia? Acopiara - Fabia Almeida (MDB)

Apoios de Camilo: como é a disputa nessas cidades? Acopiara - Fabia Almeida (MDB)

Em Acopiara, município distante 369 quilômetros de Fortaleza, Camilo Santana apoia a candidata a prefeita pelo MDB, Fabia Almeida. Por lá, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, compõe a coligação do candidato Dr. Vilmar Félix, do PSB, partido que, por sua vez, tem o senador Cid Gomes como principal articulador nas eleições deste ano. Conforme dados da Justiça Eleitoral registrados no portal DivulgaCand, consultados pelo O POVO nesta terça-feira, 1º, os eleitores de Acopiara contam com outra alternativa para escolherem no próximo dia 6 de outubro: Dra. Ana Patrícia, que concorre pelo Republicanos.

“A minha candidata em Acopiara é a Dr. Fabia. A Fabia é uma grande mulher e reúne todas as condições para fazer um grande trabalho para fazer Acopiara avançar cada vez mais”, disse Camilo em vídeo repostado, com recurso de 24h de veiculação, pela candidata.

Ela também é apoiada pelo atual prefeito, Antônio Almeida Neto (MDB), que está no quarto mandato, sendo o segundo consecutivo, e, assim, não pode tentar reeleição.

Aratuba - Joerly Vítor (Republicanos)

O cenário em Aratuba, distante 121 quilômetros de Fortaleza, é inusitado. Por lá, o PT não coliga nem com o atual prefeito, que tenta reeleição, Joerly Victor (Republicanos), e nem com Carlos Menezes, conhecido como Furinga (PSB). Eles são os únicos candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Apoiado por Santana, o primeiro compõe com partidos da base do governo Elmano de Freitas (PT), como Republicanos, MDB e PSD, mas também com o PL, partido de Bolsonaro. Do outro lado, a formação é estabelecida por PSB, União Brasil, PDT, Podemos e a Federação PSDB-Cidadania.