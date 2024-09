Em mais um município, agora Canindé, Camilo declara apoio a candidato adversário do PT

Camilo Santana (PT) apoia Kledeon Paulino (Republicanos) em Canindé, opositor de candidatura coligada ao PT Crédito: Samuel Setubal/O POVO e Reprodução Instagram Kledeon Paulino

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), apoiou em vídeo a candidatura de Kledeon Paulino (Republicanos) à Prefeitura de Canindé, na região norte do Ceará. O postulante é opositor de Professor Jardel (PSB), que tem o PT junto na coligação. Além da candidatura do professor Jardel fazer aliança com o PT, o PSB também é um partido aliado de Camilo. A sigla tem como presidente estadual o pai do ministro, Eudoro Santana, além de contar com Cid Gomes (PSB) em seus quadros. O senador é um dos maiores aliados de Camilo e foi quem o apoiou em sua candidatura para governador do Ceará, nas eleições de 2014. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No vídeo, o ministro da Educação relata conquistas do Estado nos últimos anos e completa, dirigindo-se diretamente à população do munícipio e pedindo voto para Kledeon: "É muito importante que façamos as escolhas certas nessa próxima eleição, em Canindé peço seu apoio e seu voto para Kledeon"