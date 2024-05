Carlomano rompe com sobrinho prefeito: "Quiseram fazer comigo o que Erika fez com tio Paulo

Carlomano Marques, ex-prefeito de Pacatuba Crédito: Sara Maia, em 04/12/2012

E seguiu: "Pela lealdade que tenho ao povo, em especial ao pacatubano, informo que esta decisão foi tomada porque quiseram fazer comigo o que a Erika fez com o tio Paulo". Ele é presidente do MDB Pacatuba e avisou que se reunirá nesta terça-feira com o deputado estadual Danniel Oliveira, juntamente com o dirigente estadual da sigla, Eunício Oliveira, para definir o rumo do partido na cidade. Em outra publicação, o ex-prefeito se dirigiu ao secretário de Assuntos Federais do Ceará e ex-deputado, Leonardo Araújo (PSB), classificando-o como "aquele que mente e rouba", e ao prefeito. "Quem tiver perna que corra!", finalizou.

Segundo Carlomano, nas próximas semanas, ele pretende "esmiuçar o rombo no PacatubaPrev, inclusive seus autores intelectuais e materiais". Em nota enviada ao O POVO, Araújo afirmou que foi "surpreendido com a postagem". Ele também alegou que, como deputado, nunca interferiu em qualquer administração de prefeito aliado. "Nunca indiquei qualquer secretário ou cargo algum". Segundo ele, a menção ao seu nome "foi direcionada e incentivada pelo deputado Danniel Oliveira, imbuída de um recalque originado pela incompetência, necessitando viver da sobra de um mandacaru, que não dá sombra nem encosto, ectoplasma do tio". E seguiu: "Os ataques dessa família a mim não são a primeira vez, basta ver a foto de onde o meu amigo Carlomano saiu antes de atacar a mim e ao Rafael. Por mim, está perdoado”. Na imagem, o ex-prefeito apareceu ao lado de Oliveira. O secretário reafirmou nutrir "imenso carinho e respeito" ao ex-gestor de Pacatuba. Carlomano e sobrinho Rafael Afastado da prefeitura de Pacatuba, Carlomano renunciou ao cargo em fevereiro passado. Na época, ele explicou que a decisão era tomada para garantir o seu "direito de ir e vir", podendo voltar a circular pela cidade como "cidadão comum". Passou o cargo então ao vice-prefeito, o sobrinho Rafael. Em abril do ano passado, Carlomano e oito secretários municipais foram presos acusados de irregularidade em contratação de empresas. Na época, a Justiça afastou os gestores das funções por 180 dias e determinou o encerramento imediato dos contratos da Prefeitura com empresas e pessoas físicas investigadas. Com problemas de saúde, Carlomano foi hospitalizado.