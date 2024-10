Camilo Santana anuncia que pretende lançar Pé-de-Meia universitário em 2025

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens, além de garantir mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que pretende lançar em 2025 o Pé-de-Meia universitário, dando apoio financeiro aos estudantes do ensino superior de baixa renda, nos mesmos moldes da iniciativa já lançada para o ensino médio.

Em entrevista ao jornal O Globo, Camilo afirmou que primeiros dados mostram que o programa tem aumentado a assiduidade dos alunos na escola. "Só vamos poder fazer uma avaliação melhor no fim do ano letivo de 2024. Mas a informação que a gente tem, de algumas redes, é que aumentou a frequência dos alunos. Em muitas redes, voltaram a partir do programa. Não tenho dúvida de que trará resultados importantes", disse.

Segundo dados do Ministério da Educação, o Pé-de-Meia já atende 2,7 milhões de estudantes, pagando valores que podem chegar a R$ 9.200 por cada estudante.