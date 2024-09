Camilo sai de férias na segunda, 23, e projeta empenho em campanhas; Evandro é prioridade

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), reafirmou que está "comprometido" com as eleições municipais cearenses na tarde desta quinta-feira, 19. O ex-governador esteve presente no evento de assinatura da ordem de serviço para a construção do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará.

O petista tem férias do Ministério da Educação (MEC) programadas para a próxima segunda-feira, 23, em que ele garante que irá se dedicar a apoiar candidatos no Estado. Ele é esperado para entrar com mais intensidade na campanha de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza.“Desde que entrei no ministério praticamente não tirei férias[...] vou aproveitar para ajudar. Até porque tenho responsabilidade com meu Estado e responsabilidade com Fortaleza”, afirmou.