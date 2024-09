Veja todas as Sabatinas O POVO com os candidatos a prefeito de Fortaleza

Eleições 2024: candidatos à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Montagem/O POVO

Os nove candidatos a prefeito de Fortaleza foram sabatinados pela Rádio O POVO CBN, durante o programa O POVO no Rádio. A série de entrevistas começou no dia 2 de setembro, com a ordem das entrevistas tendo sido definida em sorteio. Confira a Sabatina O POVO com os concorrentes ao cargo de prefeito de Fortaleza. Capitão Wagner (União Brasil) O primeiro entrevistado, Capitão Wagner, afirmou que revogará a Taxa do Lixo. A medida, segundo ele, se tornará viável com o enxugamento da administração. Ele assegurou ainda que manteria diálogo com os governos petistas de Elmano e Lula. Confira a entrevista completa com Capitão Wagner:



Evandro Leitão (PT) Evandro Leitão avaliou que fortalecerá os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas) como prevenção à violência na cidade. O candidato do PT afirmou aguardar a presença da deputada e ex-prefeita Luizianne Lins (PT) na campanha. Ele teceu críticas ao prefeito José Sarto (PDT), a quem avaliou como um gestor que não dialoga com os governantes a nível estadual e nacional. Confira a entrevista completa com Evandro Leitão: José Sarto (PDT) O prefeito José Sarto, terceiro entrevistado na Sabatina O POVO, destacou ter cumprido 86% dos compromissos assumidos na campanha de 2020. O gestor ainda prometeu a ampliação do Passa Livre Estudantil para os finais de semana e o perdão das multas aos motociclistas por viseiras levantadas.

Confira a entrevista completa com José Sarto: Técio Nunes (Psol) Candidato do Psol, Técio Nunes assegurou aos ouvintes que abrirá a "caixa preta do Sindiônibus" em caso de vitória. Faria isso nos 100 primeiros dias. Ele disse que perseguiria a implementação do passe livre universal. No campo da segurança pública, destacou que os candidatos que falam na Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) por uma perspectiva ostensiva, como polícia municipal, estão "mentindo". Confira a entrevista completa com Técio Nunes:

Chico Malta (PCB) Chico Malta, candidato do PCB, prometeu que a população teria poder sobre o destino do orçamento público municipal. Ele destacou como meta de gestão a redução das desigualdades entre os habitantes da Cidade. Não é razoável, conforme disse, que Fortaleza "tenha nove bilionários na revista Forbes com 8,5 mil pessoas vivendo em praças". Confira a entrevista completa com Chico Malta: André Fernandes (PL) André Fernandes, por sua vez, avaliou que as ciclovias e ciclofaixas criadas pela gestão de Roberto Cláudio e José Sarto, ambos pedetistas, não dão "em lugar nenhum". Ele prometeu faixas exclusivas para motociclistas de Fortaleza. Fernandes disse ainda que acabaria com a Agência de Fiscalização (Agefis), realocando seus servidores para as regionais, que voltariam a ser seis.

Confira a entrevista completa com André Fernandes: George Lima (Solidariedade) George Lima se disse indignado, com, o que chamou de, "cara de pau" de seus adversários com promessas nada "factíveis" de serem concretizadas. O candidato também negou ser uma candidatura acessória da de Evandro Leitão (PT), apoiada pelo ministro Camilo Santana (PT), líder do grupo político que George integra. Confira a entrevista completa de George Lima:

Eduardo Girão (Novo) O senador Eduardo Girão prometeu que, sendo eleito prefeito, construirá seis miniparques aquáticos em Fortaleza. Segundo ele, as estruturas de lazer seriam voltadas especialmente para crianças sem acesso a ambientes de lazer. Na gestão dele, a Guarda Municipal se tornaria uma polícia municipal e a educação seria adequada a seus valores. Confira a entrevista completa de Eduardo Girão: Zé Batista (PSTU) Zé Batista afirmou que somente pelo "enfrentamento aos bilionários" de Fortaleza, assim como pela estatização dos serviços, a Cidade se tornará igualitária. Embora tenha criticado a autocracias como a Venezuela, ele afirmou que, não fecharia a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mas não seria refém dela. Em vez disso, daria primazia a um grande conselho formado pela "classe trabalhadora".